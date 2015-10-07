美国百胜集团调降全年获利预估

路透10月6日 - 百胜集团(Yum Brands)(YUM.N)周二调降全年获利预估，指因其主要市场中国的复苏速度慢于预期，而且受到强势美元的拖累。百胜股价因而暴跌17%。

百胜在中国面临的挑战，看来已由应对食品丑闻变为应对经济放缓。中国为百胜获利与营收最大的市场。

在中国开业至少一年的肯德基及必胜客餐厅的最新季度营收增长2%，远低于研究公司Consensus Metrix显示分析师预计的跳升9.6%。

同店营收出现增长，结束连续四季下滑之势。

目前百胜面临中国经济放缓的挑战。中国今年经济成长料降至六年低点。

“中国业务恢复的速度比预期慢，”执行长Greg Creed在一份声明中称。

一名发言人也表示，必胜客欢乐餐厅营销失误也导致最近一季度中国业务表现令人失望。

“由于中国业务全年预估下降，加上额外的汇率变动冲击，我们现预期2015年(每股盈余(EPS))增幅远低于我们至少10%的目标，”Creed称。

在截止9月5日的第三季，美元走强令百胜营业利润缩水2,900万美元。该公司有很大比例的营收来自美国以外市场。

百胜公布第三季营收34.3亿美元，扣除特殊项目的EPS为1美元。两者都逊于华尔街预期。

对冲基金Corvex Management一直在施压百胜拆分在中国的业务，称其价值将超过百胜股价所显示的水平。百胜在中国拥有6,900家餐厅。未能立即联系到Corvex置评。

百盛股价盘后重挫至69.15美元，收盘时报83.42美元。(完)