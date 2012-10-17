纽约市10065成美国房价最贵邮编区

路透纽约10月16日电---《福布斯》称，纽约市上东区一地段房屋中档价格为650万美元，最贵的房屋高达4,000万美元，是美国房价最贵的邮编区。

该地段毗邻中央公园和依斯特河（East River），从第61街到第69街，邮编为10065。媒体大亨默多克和化妆品大王Ronald Perelman都居住在这里。

“榜首第一次由纽约市内一地段占据。今年美国最贵地段的主要价格推手是库存有限。”《福布斯》称。

新泽西州Alpine以575万美元的中档房价退居第二，加利福尼亚州矽谷的Atherton位居第三。

歌手Billy Joel和高盛集团首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)居住的Sagaponack连续第二年名列第四，该地段位於纽约长岛。加利福尼亚州旧金山市南部的Hillsborough排名第五。

纽约等城市的房价涨幅最大，因需求强劲而库存较少。房屋较少导致纽约格林威治村位列排行榜第六位，而加利福尼亚州的贝弗利山庄（Beverly Hills）只位列第12位.

全部排名请点击（www.forbes.com/zipcodes）。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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