美国就中兴通讯涉嫌向伊朗出口禁运电脑展开调查

路透华盛顿5月25日电---美国商务部正就中国通讯设备制造商--中兴通讯(000063.SZ)涉嫌向伊朗出口遭美国禁运的电脑产品展开调查.

此前路透在3月和4月报导称,中兴通讯已签署合约,将向伊朗电信公司(TCI)、以及伊朗一个有政府背景的财团分支供应来自美国一些知名科技企业的电脑硬件和软件,价值上千万美元.TCI是伊朗最大的电信运营商.

"我们正积极推进(调查)."商务部一名官员表示.调查人员已经与中兴通讯的人士会面.

中兴通讯的发言人拒绝置评.

这些产品涉及的美国企业包括微软、IBM、惠普、甲骨文和戴尔等.他们均声称对伊朗合约不知情.商务部官员表示,没有证据表明这些美国企业在该交易中有串谋行为.

上述美国企业要麽不愿就该调查发表评论,要麽未回应置评请求.

据熟悉情况的消息人士,上述的美国公司中有几家接到了传票,被要求提供与中兴及北京八星国际贸易有限公司之间的交易情况.该贸易公司也是伊朗合约中的一方.据合同文件,北京八星国际贸易有限公司负责提供某些"相关的第三方设备".

未能联系到北京八星国际贸易有限公司的代表置评.

美国商务部官员表示,对中兴的调查预计将持续好几个月时间.

有几家美国公司曾与中兴之间有合作关系,但有些公司表示,他们与外国公司之间的合同规定,他们的产品不能输送到被禁运的国家.(完)

--编译/审校 徐文焰/张涛/杜明霞

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