美国拟对中兴通讯出口进行限制 中国表示反对

中国武汉死亡黑天鹅检出H5N8亚型禽流感病毒--OIE
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
路透北京3月7日 - 美国商务部拟对中兴通讯(000063.SZ)出口进行限制，称中兴违反美对伊朗出口管制。中国外交部周一对美国的计划表示反对。
“中方一贯坚决反对美方利用其国内法制裁中国企业，”中国外交部发言人洪磊在例行记者会上说道。
“中方敦促美方不要采取此种错误做法，以免损害中美经贸合作和两国关系。”（完）
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)