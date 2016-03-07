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时事要闻 | 2016年 3月 7日 星期一 18:46 BJT

美国拟对中兴通讯出口进行限制 中国表示反对

路透北京3月7日 - 美国商务部拟对中兴通讯(000063.SZ)出口进行限制，称中兴违反美对伊朗出口管制。中国外交部周一对美国的计划表示反对。

“中方一贯坚决反对美方利用其国内法制裁中国企业，”中国外交部发言人洪磊在例行记者会上说道。

“中方敦促美方不要采取此种错误做法，以免损害中美经贸合作和两国关系。”（完）

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