焦点：美国以中兴通讯违反伊朗制裁为由 对其实施出口限制

路透华盛顿3月7日 - 制裁专家认为，美国针对中兴通讯(000063.SZ)采取的出口限制举措可能会中断其全球供应链，并可能导致严重的元器件短缺。中兴通讯是中国电信业制造商，美国称其违反了美国对伊朗的制裁规定。

根据美国商务部周一公布的措施，美国将禁止国内制造商向中兴通讯出售元器件。另外，外国制造商也不得向该公司出售包含相当数量美国产元器件的产品。中兴通讯是全球通讯网络设备市场的主要供应商。

美国商务部确认了路透上周六最先报导的决定，称中兴通讯计划用一系列幌子公司“向伊朗转售受控制的物品，违反美国出口限制法律。”商务部称，中兴通讯的行为“不符合美国国家安全或对外政策利益。”

虽然中兴通讯的供应商可申请出口牌照，外销美国制造的设备或元器件，但美国商务部称这种申请一般会被拒绝。

出口限制措施并不阻止中兴通讯在美国出售手机，但可能会产生全球性影响。

“这肯定会有很大的涟漪效应。这对美国和美国以外的许多公司都意义重大，”Jacobson Burton Kelley PLLC律师事务所的律师Doug Jacobson说，他称自从路透报导了这项新闻之后，他就接到许多中兴通讯供应商的电话。

例如，一家使用美国制元件为中兴通讯制造处理器的台湾芯片商，就可能停止这些供应。专家表示，如果这家台湾供应商只从美国以外的地方采购元件，那么可继续对中兴通讯供货。

“今天我对所有客户说，任何(卖给中兴通讯)但还没装上飞往中国班机的东西，从今晚开始你就不能出货了。他们得筛选并清查待出货和未来订单的客户名单，以确认所有与中兴通讯的交易都做了标记，并将之暂停。”

中兴通讯可对这项裁决提出上诉。中兴通讯年营收超过150亿美元，是唯一在美国市场占据一定地位的中国智能手机制造商。

**对手机生产的影响**

中兴通讯在美国是四大智能手机销售商，排名在苹果(AAPL.O)、三星电子(005930.KS)、及LG电子(LG Electronics)(066570.KS)之后。美国四大移动通讯运营商当中，美国电话电报公司(AT&T)(T.N)、T-Mobile US (TMUS.O)和Sprint(S.N)都是中兴通讯手机的买家。

尽管中兴通讯没有被禁止在美销售手机，但专家表示，如果中兴通讯是采购美国制元件来生产手机的话，那么该项出口禁令可能会打乱它的手机生产。

美国电话电报公司、T-Mobile和Sprint未回复置评请求。

中兴的网站称，多家美国龙头科技企业是该公司的“重要战略合作伙伴”，其中包括微软(Microsoft) (MSFT.O)、英特尔(Intel)(INTC.O)、IBM(IBM.N)和霍尼韦尔(Honeywell)(HON.N) (HON.N)。但中兴并未说明合作的条件。

微软一位发言人称，微软与中兴有许可协议，但未证实中兴是否购买了微软的其他产品，例如软件。其他美国公司未回复置评请求。

律师事务所Arent Fox的出口律师Kay Georgi说，出口限制将不会阻止中兴购买不包含美国产元器件的组件，但供应商或许会选择暂停出售此类组件。

“当你上了这些名单中的某个名单后，根本就没人会希望与你做生意了，”Georgi说，“他们直接把你排除在外了。”

中兴在香港和深圳上市的股票在亚洲股市收盘前停牌，等待公告发布。中兴在美国上市的股票(ZTCOY.PK)在场外交易中小幅上涨，但成交量很低。(完)