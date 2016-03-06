美商务部将对中兴通讯实施出口限制 指其违反对伊制裁规定

路透伦敦3月5日 - 根据路透看到的文件，美国商务部将对中国电信设备生产商中兴通讯(000063.SZ)实施出口限制，指称该公司违反了美国对伊朗的出口控制规定。

中兴将难以从美国购买产品，因限制规定要求其供应商在将任何美国制造的设备和元器件卖给中兴前要申请许可。从商务部即将在下周美国联邦公报上发表的通知来看，这类许可申请通常会被拒绝。

路透得知，上述限制将从周二起生效，并适用于全球所有要求将美国制造商品卖给中兴的公司。

“这样一来，与中兴做生意将面临新的严重负担，”商务部一位高阶官员告诉路透。该官员拒绝评论美国政府是否有可能对中兴采取进一步行动。

未能联系到中兴通讯在深圳的发言人发表直接评论。该公司可以针对这一行动提起上诉。

在商务部对中兴展开调查之前，路透曾于2012年报导称，该公司已签署合同，将一些美国知名科技企业的软件和硬件产品卖给伊朗最大的电信运营商伊朗电信公司(Telecommunication Co of Iran, TCI)及其一家关联公司，金额数以百万美元计。

生产这些产品的美国企业包括微软(MSFT.O)、IBM(IBM.N)、甲骨文(ORCL.N)和戴尔，均表示不知晓与伊朗的合同。尚不清楚这些企业是否仍在与中兴做生意。

美国政府长期以来禁止将美国制造的科技产品出售给伊朗。商务部调查着重于中兴是否通过幌子公司购买美国产品然后运往伊朗，这样做违反了美国对伊朗的制裁规定。

商务部调查人员获得的中兴内部文件中概要说明了一项消除制裁的方案，其中一些文件标注了公司“绝密”字样。

至于中兴是否执行了这项方案，商务部这位高级官员拒绝评论。

路透首篇报导在2012年3月发表后第二天，中兴发言人表示，公司将“削减”在伊朗的业务。该公司后来发表声明称：“中兴通讯不再于伊朗发展新客户，并限制与当前客户的业务活动。”

新的出口限制将会对中兴目前的全球业务产生何种影响，仍不得而知。

根据公司网站介绍，中兴通讯是全球最大的电信设备生产商之一，在160个国家开展业务。该公司成立于1985年，也是一家重要的手机生产商，其股票在香港和深圳两地上市。(完)