美国将对中兴通讯实施出口限制 因其违反对伊朗的制裁规定

中国商务部称中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤” 对外资准入限制将续减
路透北京1月19日 - 中国商务部周四强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。
路透华盛顿3月7日 - 据美国当局周一发布的通知，美国将对中兴通讯(000063.SZ)及另外三家实体实施出口限制，因中兴通讯违法美国相关法律规定，向伊朗再出口受控产品。
美国商务部援引中兴通讯文件称，该公司计划通过幌子公司购买美国产品然后再出口给伊朗，这样做违反了美国对伊朗的制裁规定。(完)
(编译 于春红; 审校 母红)
路透北京1月19日 - 中国商务部周四强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。
路透北京1月19日 - 中国发改委周四称，预计中国“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。