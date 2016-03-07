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中国财经 | 2016年 3月 8日 星期二 07:27 BJT

美国将对中兴通讯实施出口限制 因其违反对伊朗的制裁规定

路透华盛顿3月7日 - 据美国当局周一发布的通知，美国将对中兴通讯(000063.SZ)及另外三家实体实施出口限制，因中兴通讯违法美国相关法律规定，向伊朗再出口受控产品。

美国商务部援引中兴通讯文件称，该公司计划通过幌子公司购买美国产品然后再出口给伊朗，这样做违反了美国对伊朗的制裁规定。(完)

(编译 于春红; 审校 母红)

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