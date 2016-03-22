美国给予中兴通讯三个月临时出口许可 暂缓执行禁令

中国“十三五”时期石油消费将保持稳定 将大力发展天然气--发改委
路透北京1月19日 - 中国发改委周四称，预计中国“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。
路透华盛顿3月22日 - 美国商务部周二表示，针对中国电信设备和智能手机生产商中兴通讯(0763.HK)的出口禁令将暂缓三个月执行。
商务部3月8日对中兴通讯实施严格的出口限制，指其违反了美国对伊朗的制裁。商务部表示，禁令将暂缓执行，直到6月30日。
已有专家表示，出口限制对中兴通讯的全球供应链造成影响。
根据这些限制，美国将禁止国内制造商向中兴通讯出售元器件。另外，外国制造商也不得向该公司出售包含相当数量美国产元器件的产品。
这项禁令料于周四暂时解除.商务部表示，如果中兴能够配合“美国政府解决此事”，暂缓制裁期有可能延长。商务部发言人拒绝进一步表示意见。
目前无法立即联系上中兴通讯的代表进行回应。(完)
(编译 陈宗琦；审校 张涛)
路透北京1月19日 - 中国发改委周四称，预计中国“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。
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路透北京1月19日 - 中国首支人民币商业地产私募股权基金--高和资本日前与江苏银行宣布发起设立国内首支商业地产ABS（资产支持证券）基金，规模200亿元人民币，将专注于盘活商业地产，以商业地产证券化产品作为主要投资标的。