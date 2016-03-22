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中国财经 | 2016年 3月 23日 星期三 07:54 BJT

美国给予中兴通讯三个月临时出口许可 暂缓执行禁令

路透华盛顿3月22日 - 美国商务部周二表示，针对中国电信设备和智能手机生产商中兴通讯(0763.HK)的出口禁令将暂缓三个月执行。

商务部3月8日对中兴通讯实施严格的出口限制，指其违反了美国对伊朗的制裁。商务部表示，禁令将暂缓执行，直到6月30日。

已有专家表示，出口限制对中兴通讯的全球供应链造成影响。

根据这些限制，美国将禁止国内制造商向中兴通讯出售元器件。另外，外国制造商也不得向该公司出售包含相当数量美国产元器件的产品。

这项禁令料于周四暂时解除.商务部表示，如果中兴能够配合“美国政府解决此事”，暂缓制裁期有可能延长。商务部发言人拒绝进一步表示意见。

目前无法立即联系上中兴通讯的代表进行回应。(完)

(编译 陈宗琦；审校 张涛)

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