美国将中兴通讯移出贸易黑名单

中国央企1-4月利润总额同比增长18.1% 资产负债水平持稳--国资委
路透北京5月24日 - 中国国资委周三称，1-4月央企累计实现利润总额4,449.9亿元人民币，同比增长18.1%，主业经营利润占利润总额比重同比提高7.4个百分点。资产负债水平总体保持平稳。
路透华盛顿3月28日 - 美国商务部发布通知表示，该部周三将把中国电信设备制造商中兴通讯(000063.SZ)移出贸易黑名单，此前该公司承认违反制裁伊朗的贸易禁令，并同意支付近9亿美元罚金。
中兴从黑名单除名，意味着公司紧绷时期落幕，中兴之前面临的贸易禁令，原本可能令其与重要美国供应商的关系中断。
中兴通讯行政总裁赵先明在电邮声明中表示，承认犯下的错误，愿意承担责任，致力于把中兴打造成遵纪守法、健康和可信赖的企业。
美国商务部去年对中兴实施出口禁令，做为对中兴违反美国对伊朗制裁的处罚。相关禁令会限制部分供应商对中兴提供一切美国制造的设备。(完)
(编译 陈宗琦；审校 王丽鑫)
路透北京5月24日 - 中国国资委周三称，1-4月央企累计实现利润总额4,449.9亿元人民币，同比增长18.1%，主业经营利润占利润总额比重同比提高7.4个百分点。资产负债水平总体保持平稳。
路透北京5月24日 - 中国国家发改委周三表示，总杠杆率水平居中且正趋于稳定，企业杠杆率开始下降，降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。
路透北京5月24日 - 中国股市沪综指周三先抑后扬微收升。分析师指出，在穆迪调降中国评级消息的冲击下，早盘大盘低开，指数一度下探至近期低点，投资者信心颇受打击。不过随后护盘进场助大盘逐波回升，尾盘翻红，但成交量萎缩明显，部分个股连续下跌对市场情绪影响仍较大。