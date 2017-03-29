版本:
中国
中国财经 | 2017年 3月 29日 星期三 08:59 BJT

美国将中兴通讯移出贸易黑名单

路透华盛顿3月28日 - 美国商务部发布通知表示，该部周三将把中国电信设备制造商中兴通讯(000063.SZ)移出贸易黑名单，此前该公司承认违反制裁伊朗的贸易禁令，并同意支付近9亿美元罚金。

中兴从黑名单除名，意味着公司紧绷时期落幕，中兴之前面临的贸易禁令，原本可能令其与重要美国供应商的关系中断。

中兴通讯行政总裁赵先明在电邮声明中表示，承认犯下的错误，愿意承担责任，致力于把中兴打造成遵纪守法、健康和可信赖的企业。

美国商务部去年对中兴实施出口禁令，做为对中兴违反美国对伊朗制裁的处罚。相关禁令会限制部分供应商对中兴提供一切美国制造的设备。(完)

(编译 陈宗琦；审校 王丽鑫)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐