美国可以在举债上限搁置期结束后保住Aaa评等--穆迪

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透纽约3月13日 - 美国穆迪投资服务公司(Moody's)周一表示，即使美国政府周四重新启动举债上限规定，只要保证利息支付，则仍将保住穆迪给予的最高债信评等。
2015年11月，美国国会暂停执行联邦举债上限规定，上限应该在19.9万亿美元左右。如果他们表决不再延长暂停执行上限规定的期限，则暂停期将于周三结束。
“虽然在提高债务上限问题上周期性陷入僵局，对该国债务管理而言是负面的信用特点，但它迄今并没有影响到主权信用评等，”穆迪分析师在周一发表的研究报告中写道。
像穆迪一样，惠誉也维持对美国政府债信的“AAA”最高评等。
然标准普尔在2011年8月将美国评等下调一个级距至AA+，指称因美国的高债务水平，以及联邦政府在债务上限危机后管理债务负担的能力充满不确定性。
美国财政部上周表示，如果债务上限期限到期的话，其将采取“特别的举措”来尽到债务义务。
这些举措包括了暂停州及地方政府系列债(SLUGS)、停止投资联邦雇员退休金计划及暂停销售美国储蓄债。
“在2017财年结束前，财政部这类举措不太可能有用完的时候。这些特别的举措对经济的影响有限，”穆迪分析师表示。(完)
(编译 张涛/戴素萍 审校 杜明霞/张若琪)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。