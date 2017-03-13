美国可以在举债上限搁置期结束后保住Aaa评等--穆迪

路透纽约3月13日 - 美国穆迪投资服务公司(Moody's)周一表示，即使美国政府周四重新启动举债上限规定，只要保证利息支付，则仍将保住穆迪给予的最高债信评等。

2015年11月，美国国会暂停执行联邦举债上限规定，上限应该在19.9万亿美元左右。如果他们表决不再延长暂停执行上限规定的期限，则暂停期将于周三结束。

“虽然在提高债务上限问题上周期性陷入僵局，对该国债务管理而言是负面的信用特点，但它迄今并没有影响到主权信用评等，”穆迪分析师在周一发表的研究报告中写道。

像穆迪一样，惠誉也维持对美国政府债信的“AAA”最高评等。

然标准普尔在2011年8月将美国评等下调一个级距至AA+，指称因美国的高债务水平，以及联邦政府在债务上限危机后管理债务负担的能力充满不确定性。

美国财政部上周表示，如果债务上限期限到期的话，其将采取“特别的举措”来尽到债务义务。

这些举措包括了暂停州及地方政府系列债(SLUGS)、停止投资联邦雇员退休金计划及暂停销售美国储蓄债。

“在2017财年结束前，财政部这类举措不太可能有用完的时候。这些特别的举措对经济的影响有限，”穆迪分析师表示。(完)