律师称阿枪击案调查受到美军方阻挠

路透西雅图3月30日电（记者 Bill Rigby）---阿富汗平民枪击案涉案美国士兵的辩护律师称，美国当局阻碍其对这起事件的调查活动。

作为制造枪击案的美军士兵贝尔斯（Robert Bales）的辩护律师，布朗（John Henry Browne）称，美国驻阿富汗部队阻碍他的调查小组对坎大哈一家医院内的受伤平民进行访谈，并将可能的目击者遣散，使得很难找到他们。

上周，贝尔斯已被正式指控在3月11日凌晨在阿富汗南部村庄枪杀八名成人和九名儿童。若罪名成立，他可能面临死刑判决。

审判日期尚未确定，但美国军方检察官正在收集情况，布朗也在准备进行辩护。

布朗称，他派出的调查组目前正在阿富汗，但是他们几乎没有得到军方检察官的任何配合。

“我们正在面对来自政府方面几乎完全的信息封锁，这对我们的案件调查能力产生了破坏作用，”他在周五稍早发布的声明中称。

“当我们试图对受伤入院治疗的平民进行访谈时，我们被禁止进入，并被告知与军方检察组进行协调。”

“次日军方检察组访谈了受伤平民。我们发现这些平民在访谈结束後旋即被被允许离开医院，且没有他们的联系方式。”布朗说道，这意味着潜在的证人都被遣散了，且无法联系到。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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