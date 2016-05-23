版本:
中国
时事要闻 | 2016年 5月 23日 星期一 14:59 BJT

奥巴马证实塔利班领袖曼苏尔丧生

路透河内5月23日 - 美国总统奥巴马周一证实塔利班领袖曼苏尔（Mullah Akhtar Mansour）丧生，并称他希望这将促使塔利班加入阿富汗和平进程。

奥巴马称，曼苏尔“抵制阿富汗政府认真开展和平谈判并结束暴力的努力”。

“塔利班应抓住这个机会，采取结束长期冲突的唯一路径--加入阿富汗政府的和解进程，走向长久和平与稳定。”

奥巴马重申美国支持阿富汗政府和安全部队，称华府将确保以美国及其伙伴国为攻击目标的人没有“避风港”。

塔利班的两位消息人士告诉路透，阿富汗塔利班的领导委员会周日开会，开始商讨继任事宜。曼苏尔之前在美国的无人机袭击中丧生。（完）

编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐