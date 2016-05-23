奥巴马证实塔利班领袖曼苏尔丧生

韩国法院周三将裁决是否逮捕三星电子副会长李在镕
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透河内5月23日 - 美国总统奥巴马周一证实塔利班领袖曼苏尔（Mullah Akhtar Mansour）丧生，并称他希望这将促使塔利班加入阿富汗和平进程。
奥巴马称，曼苏尔“抵制阿富汗政府认真开展和平谈判并结束暴力的努力”。
“塔利班应抓住这个机会，采取结束长期冲突的唯一路径--加入阿富汗政府的和解进程，走向长久和平与稳定。”
奥巴马重申美国支持阿富汗政府和安全部队，称华府将确保以美国及其伙伴国为攻击目标的人没有“避风港”。
塔利班的两位消息人士告诉路透，阿富汗塔利班的领导委员会周日开会，开始商讨继任事宜。曼苏尔之前在美国的无人机袭击中丧生。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透伦敦1月17日 - 英国首相特雷莎·梅将在周二演讲中表明，英国不要那种半调子的退欧协议，暗示她准备让英国退出欧盟单一市场。这篇演说将列出她对退欧谈判的优先考量。
路透上海1月17日 - 上海市政府新闻办公室官方微信周二下午宣布，正在召开的上海市十四届人大五次会议接受杨雄辞去上海市政府市长职务的请求。