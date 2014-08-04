美国寻求在非洲事务中后来居上

(本文由路透中文网编译提供)

路透8月3日（记者 Aaron Maasho/Pascal Fletcher） - 当美国非洲司令部最高指挥官Wayne W. Grigsby Jr.被问到对美国和欧洲支持的非洲各政府军队与伊斯兰武装分子在索马里的战斗如何看时，他的回答很巧妙：“非常好！”

当“非洲之子”奥巴马本周在华盛顿欢迎50位非洲领导人时，赞赏可能不是相互的。很多非洲人觉得美国在非洲大陆的参与度不及中国和其他国家。

8月4-6日举行的美国-非洲领导人峰会被美国官员称为首个此类活动。该峰会看起来像是模仿近几年中国、印度、日本和欧洲等国家举行的与非洲互动的会议，但来得很晚。

美国参与非洲经济崛起盛宴的脚步一直比较缓慢。非洲长期被认为是无望的贫穷和战争沼泽而遭到抛弃，不过现在给投资者提供了巨大的市场，银行业、零售业和手机行业等都孕育巨大商机。

“美国在赢得非洲人心的竞争中可能有些落后了。因此我认为这是与中国和欧盟进行竞争的尝试。”南非国际事务研究所（South African Institute of International Affairs）经济外交分析师Christopher Wood指出。

美国非洲事务最高外交官Linda Thomas-Greenfield对美国政府正在追赶的说法表示不满，她表示“根本不是这样”。

“我们与非洲的关系是非常强有力的传统关系……我们认为这是向非洲领导人重申这种关系的机会。”她在峰会召开前的电话会议中说道。

2009年，中国取代美国成为非洲最大的贸易伙伴。中国领导人多次到访非洲大陆，向非洲提供了数以十亿计美元的贷款、援助和投资协议。

尽管奥巴马的父亲是肯尼亚人，但他入主白宫以来前往非洲的次数却很少。他直到去年才对非洲大陆首次进行大规模访问。（完）