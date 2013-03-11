美国在非洲的投资贸易版图被中国蚕食--参议员

路透华盛顿3月7日（记者 Doug Palmer） - 美国参议员、参议院外交关系委员会非洲事务小组委员会主席库恩斯（Chris Coons）日前呼吁，美国应提早更新非洲贸易优惠法案，以对抗中国在非洲日益增长的投资及影响力。

“美国正失去在非洲的地盘，将经济机遇拱手让给竞争对手，”库恩斯在其办公室发表的报告中说道。

“中国近几年大举进军非洲，可能破坏、甚至对抗美国在该地区以价值为导向的目标，我们应将此视为警钟，加强对（非洲）的贸易和投资，”库恩斯说。

肯尼亚驻美国大使Elkanah Odembo与库恩斯及一些美国商业组织一同出席新闻发布会，并强调了上述观点。

“十年前，中非贸易额约为150亿美元。到今年底，中非贸易额将达到2,000亿美元左右，这足以说明问题了，”Odembo说。

库恩斯敦促美国提早更新将于2015年9月到期的《非洲增长与机遇法案》（African Growth and Opportunity Act），并指出希望在年底前提出相关议案以供参议院金融委员会考量。

该法案对一些非洲商品给予关税豁免待遇，以帮助40个撒哈拉以南非洲国家创造就业岗位。在该法案的帮助下，去年美非贸易总额增至约1,100亿美元。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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