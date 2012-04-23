又有三名特勤局特工因召妓丑闻辞职

路透华盛顿4月20日电（记者 Susan Cornwell/Tabassum Zakaria）---美国特勤局周五称，又有三名特工辞职，令召妓丑闻导致的离职特工人数达到六名。

美国特勤局还宣布，涉嫌招妓的特工人数扩大至12名。

美国特勤局的声明称，一名特工摆脱了“严重行为不检”的指控，但是可能面对行政处罚，不过可能不会失去工作。

五角大楼周五亦将军方被调查人数由此前的10人增加到11人，新增的一人为特种部队成员。

一名白宫官员称，周五美国特勤局局长Mark Sullivan向总统奥巴马通报了调查的进展。

白宫发言人Jay Carney周五重申，奥巴马对美国特勤局有信心。Carney还表示，奥巴马认为他在哥伦比亚的安全“从未受到威胁”。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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