又有三名特勤局特工因召妓丑闻辞职

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透华盛顿4月20日电（记者 Susan Cornwell/Tabassum Zakaria）---美国特勤局周五称，又有三名特工辞职，令召妓丑闻导致的离职特工人数达到六名。
美国特勤局还宣布，涉嫌招妓的特工人数扩大至12名。
美国特勤局的声明称，一名特工摆脱了“严重行为不检”的指控，但是可能面对行政处罚，不过可能不会失去工作。
五角大楼周五亦将军方被调查人数由此前的10人增加到11人，新增的一人为特种部队成员。
一名白宫官员称，周五美国特勤局局长Mark Sullivan向总统奥巴马通报了调查的进展。
白宫发言人Jay Carney周五重申，奥巴马对美国特勤局有信心。Carney还表示，奥巴马认为他在哥伦比亚的安全“从未受到威胁”。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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