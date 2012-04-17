美军方称对奥巴马保镖嫖妓丑闻感到“尴尬”

意大利前总理伦齐辞去民主党党魁 将谋求再次获选
路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。
路透华盛顿4月16日电---美国军方高官称，对执行保护总统任务的士兵被控违反宵禁令、并可能卷入“不当行为”感到“尴尬”。
美国参谋长联席会议主席邓普西(Martin Dempsey)称：“我们让总统失望了。”
他在新闻发布会上表示，奉命到美洲峰会执行保安任务的美国特勤人员和军人被控行为不检，这影响到了峰会。哥伦比亚警方指控相关人员嫖妓。
邓普西对记者说：“现在人们都在谈这件事，反而不关注峰会本身了。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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路透华盛顿2月18日 - 据路透所见的两份备忘录草案称，美国特朗普政府计划命令移民机构大幅扩大被列为驱逐出境目标的移民群体。McClatchy新闻机构周六首先报导了相关文件。
马来西亚警方在周五逮捕了一名与此事有关的朝鲜男子。同时，还有一名越南妇女和一名印尼妇女被捕。一名马来西亚男子被要求协助调查。