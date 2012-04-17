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时事要闻 | 2012年 4月 17日 星期二 13:58 BJT

美军方称对奥巴马保镖嫖妓丑闻感到“尴尬”

路透华盛顿4月16日电---美国军方高官称，对执行保护总统任务的士兵被控违反宵禁令、并可能卷入“不当行为”感到“尴尬”。

美国参谋长联席会议主席邓普西(Martin Dempsey)称：“我们让总统失望了。”

他在新闻发布会上表示，奉命到美洲峰会执行保安任务的美国特勤人员和军人被控行为不检，这影响到了峰会。哥伦比亚警方指控相关人员嫖妓。

邓普西对记者说：“现在人们都在谈这件事，反而不关注峰会本身了。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

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