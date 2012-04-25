奥巴马称涉嫌召妓特工是“白痴”

马来西亚警方指认一名朝鲜使馆官员为金正男遇刺案嫌犯
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚警方周三指认一名朝鲜使馆高级官员为金正男遇刺案的嫌犯之一，并称另一嫌犯与朝鲜航空公司有关联。
路透北卡州4月24日电（记者 Jeff Mason）---美国总统奥巴马周二表示，哥伦比亚招妓丑闻涉及的特勤局特工是“一些白痴”，并坚持认为大部分特工极好地完成了工作。
“我不知道这些特工是怎麽想的，这是他们辞职的原因。”奥巴马在美国国家广播公司《Late Night with Jimmy Fallon》节目上说道。
美国参议院国土安全委员会主席利伯曼（Joseph Lieberman）称，“告密者”指控特勤局特工之前也有不检行为，“我们开始通过他们了解情况”。
奥巴马曾表示，如果指控成立，他将感到“愤怒”。周二是他第二次公开提到此事，并随即开始维护特勤局的声誉。
奥巴马指出，“99.9%”的特勤局特工承担着生命风险，工作很优秀。“这些特工令人敬佩。他们保护着我和我的家人，也保护着全球的美国官员。不能因为几个白痴否定大多数人的工作。”奥巴马说道。
尽管如此，利伯曼仍计划近期对该丑闻举行听证会。“从我们宣布开始调查後，一些告密者给我们打了电话。我们开始通过他们了解情况。当我们准备好以後，就会公之于众。”他对记者说道。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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