美特勤局三名特工因召妓丑闻离职

美国商务部长被提名人罗斯轻松获得参议院批准
路透华盛顿2月27日 - 美国商务部长被提名人、亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)的任命案周一轻松获得批准，坐上美国总统特朗普领导团队的贸易第一把交椅，将开始着手与中国和墨西哥重商贸易关系事宜。
路透华盛顿4月18日电---美国特勤局周三称，涉嫌在哥伦比亚召妓受调查的11名特勤局特工中有三人离职。
特勤局助理局长莫里西（Paul Morrissey）在声明中称，“尽管特勤局对下属被指控在哥伦比亚卡塔赫纳（Cartagena）涉嫌不当行为的调查处於初级阶段，并仍在继续，涉及的三名人员将离职或正在办理离职手续。”
特勤局称，一名主管被允许退休，另一名主管被建议因故解除职务，另一名雇员已辞职。
在美国总统奥巴马抵达当地参加一个峰会前，一些特勤局特工和军人被曝将21名女性带到酒店，美国政府正在调查此事。
余下的八名特勤局特工仍被处行政休假，其安全许可已被暂停。
特勤局声明称：“特勤局将利用各种可用的调查方式，继续进行全面、充分且公正的调查，这包括测谎检查，与涉嫌人员和目击者谈话，还包括我们在哥伦比亚卡塔赫纳职业责任办公室（Office of Professional Responsibility）所进行的访谈。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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