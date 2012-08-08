美国老人对衰老持乐观态度--调查

路透纽约8月7日电(记者 Patricia Reaney)---周二公布的一份调查显示，美国婴儿潮时代出生的人对衰老持乐观态度， 认为他们的下个生活阶段将比过去更好，但很多人对他们未来的财务状况和长期的医疗费用感到担心。

美国人比之前活得更健康、更长寿。美国统计局预测，未来十年，每天都有一万名婴儿潮时代出生的人年龄达到65岁，使他们与百岁老人一道成为美国人口中发展最快的群体。

在受访者中，有超过75%的老年人对衰老持乐观态度，认为最好的时光尚未到来，未来十年的生活质量可能会更好。

迈阿密大学校长、美国前卫生部长莎拉拉(Donna Shalala)表示：“他们乐观的原因在於，我们改变我们对衰老的定义。人们工作的时间更长。他们看到有些上年纪的人更健康。”

莎拉拉表示，看到亲戚活得更长久，人们也很受鼓舞。

“我母亲就活了100岁，为什麽我不乐观点儿呢？”

在2,250名年龄在60岁及以上的受访者中，绝大多数人表示，他们有信心能保持健康，认为自己可以有效控制压力。

尽管很多老年人感到有财力保证，但有近半数的中低收入老年人认为自己无力负担未来5-10年中的开销。

调查显示，有近三分之一的美国老年认为自己不能负担长期的医疗费用。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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