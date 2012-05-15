独家：美国退休老人加入“求职潮” 老有所养成难事

路透华盛顿5月15日电(记者 Susan Heavey)---现年67岁的Jean Coyle曾经是一名教授，2007年她刚刚开始一份在弗吉尼亚州担任长老会牧师的工作，疲软的经济导致她失去了这份工作。

此後，她只能找到临时工作。

她依靠积蓄维持生活的同时继续找工作，但当时已64岁的她不得不动用社保基金维生。她在2010年正式退休。为维持开销，她计划开始教授水上有氧运动课，一周可以赚40美元。

她说：“我不会因此而发财。这不是我真正期望拥有的职业。”

Coyle是美国众多无业老人中的一个。他们竭力重新进入劳动力市场，日益担心自己的退休保障岌岌可危。

根据周二公布的一份政府报告，自2007年年底美国经济开始陷入衰退以来，美国年龄在55岁以上的长期无业者人数已增长逾一倍，且重返职场正变得日益艰难。

对於无业老年人而言，重新找到一份工作的机会可谓微乎其微。

专家担心，随着薪资降低的带来的影响，无业老年人面临着长期威胁。

在他们应该挣钱的黄金时代，这些已上了年纪的员工依靠积蓄，错失了潜在的工资，过早地动用了社保。所有这些都发生在美国人寿命延长、医疗和其他生活成本上升的时候。

美国审计总署(Government Accountability Office)的一份报告显示，约有55%，即110万的无业老年人处於无业状态的时间超过六个月，而四年前这一比例仅为23%，涉及不到20万人。

审计总署还发现，常年失业极大地降低了职员的退休收入，特别是那些参加了固定缴款退休计划的人。

审计总署发现，总体而言，相比较年轻职员，年纪较长职员其待遇更好，失业率更低，失业风险也更小。

报告称：“长期失业对美国老年人造成的影响尤为严重。”

在不温不火的经济复苏过程中，那些一直在寻找工作的老年人会遭遇到更年轻、工资更低员工的冲击。同时，他们还必须与不断变化的技术保持同步。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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