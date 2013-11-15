美国航母攻击群开始菲律宾救灾行动

路透菲律宾塔克洛班11月14日（记者 Stuart Grudgings） -美国一航母战斗群周四开始向受到台风袭击的菲律宾中部地区卸下食物和饮用水，菲律宾总统阿基诺三世面临则巨大压力，要其加速供给品的分发。

在救灾工作的同时，当局开始掩埋死者。

“道路上仍有尸体。很吓人。一个社区要求我们前往收尸。他们说有五或10具尸体，但我们到了才发现，那有40具尸体。”塔克洛班市长Alfred Romualdez说道，该市有22万人口。

很多拥有备用油的加油站老板拒绝重新开张，导致转移供给品和医疗团队的卡车燃料不足。

“需要选择是用卡车分发食物还是收尸。”Romualdez说道。

“华盛顿号”核动力航母及其护卫舰队抵达菲律宾萨马省附近，带来5,000官兵和超过80架飞机。该航母攻击群指挥官MarkMontgomery将此次从香港至菲律宾的航行称为“高速转移”。

“Damayan行动”开始，由华盛顿号航母和两艘巡洋舰在萨马省外海域评估损失，提供物流和紧急援助，比如新鲜的饮用水。

这些船只共运来11个货盘，其中八个货盘装载着1,920加仑饮用水，三个货盘装载着食物，目前已经运抵塔克洛班飞机场。一些装载着饮用水的货盘将被送往有4.5万人的小城Guiuan，那里也遭到了台风重创。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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