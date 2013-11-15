美国航母战斗群开始菲律宾救灾行动

全球金融：2016年全球债务达215万亿美元，新兴市场债务大增--IIF
路透4月3日 - 国际金融协会(IIF)周一发布的报告显示，2016年全球债务与全球国内生产总值(GDP)之比升至325%，总额达到215万亿(兆)美元，受新兴市场发债规模快速增长推动。
(本文由路透中文网编译提供)
路透菲律宾塔克洛班11月14日 - 美国一航母战斗群周四开始向受到台风袭击的菲律宾中部地区卸下食物和饮用水；目前菲律宾总统阿基诺三世面临巨大压力，要其加速供给品的分发。
在救灾工作的同时，当局开始掩埋死者。
“道路上仍有尸体。很吓人。一个社区要求我们前往收尸。他们说有五或10具尸体，但我们到了才发现，那有40具尸体，”塔克洛班市长Alfred Romualdez说道。该市有22万人口。
很多拥有备用油的加油站老板拒绝重新开张，导致转移供给品和医疗团队的卡车燃料不足。
“需要选择是用卡车分发食物还是收尸，”Romualdez说道。
“华盛顿号”核动力航母及其护卫舰队抵达菲律宾萨马省附近，带来5,000官兵和超过80架飞机。该航母攻击群指挥官Mark Montgomery将此次从香港至菲律宾的航行称为“高速转移”。
“Damayan行动”开始，由华盛顿号航母和两艘巡洋舰在萨马省外海域评估损失，提供物流和紧急援助，比如新鲜的饮用水。
这些船只共运来11个货盘，其中八个货盘装载着1,920加仑饮用水，三个货盘装载着食物，目前已经运抵塔克洛班飞机场。一些装载着饮用水的货盘将被送往有4.5万人的小城Guiuan，那里也遭到了台风重创。（完） 编译：李富强 发稿：王燕焜
路透4月3日 - 国际金融协会(IIF)周一发布的报告显示，2016年全球债务与全球国内生产总值(GDP)之比升至325%，总额达到215万亿(兆)美元，受新兴市场发债规模快速增长推动。
(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡4月4日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) (Res代表阻力位，Sup代表支撑位) 布兰特原油 $52.77/$52.19 res $53.44/$53.72 棕榈油 2,685马币(林吉特) sup 2,638/2,609马币 西德克萨斯中质油(WTI) $49.60 res $50.41/$51.21 现货金 $1,265/$1,273 sup $1,255/$1,249 LME期铜 $5,709/$5,644 res $5,774/$
路透首尔4月4日 - 亚洲市场周二盘初油价微跌，利比亚产量反弹给市场带来压力，美国活跃钻机数增加也暗示石油供应可能增加。 0141 GMT，布兰特原油期货较上日跌0.03美元至每桶53.09美元。 美国原油期货跌0.01美元至每桶50.23美元。