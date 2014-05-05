一艘中国籍船只在太平洋起火沉没

路透5月4日 - 美国空军周日称，一艘中国籍船只在太平洋起火并沉没，两名中国籍船员死亡，另有六人失踪。

美国亚利桑那州戴维斯-蒙森空军基地（Davis-Monthan Air Force Base）在其网站称，出事船只周五沉没，幸存者被一艘委内瑞拉籍渔船救起。有七名船员状况良好。

该基地称，两名中国籍船员被烧死，另有两人被严重烧伤。该基地派出的救援队周六飞往委内瑞拉籍渔船提供医疗援助。该渔船位于墨西哥卡波圣卢卡斯（Cabo San Lucas）以西大约1,100海里处。

救援队从飞机上跳伞后，借助救生筏前往委内瑞拉籍渔船。

据该基地网站称，受伤船员将被送往卡波圣卢卡斯，然后再转移至美国加利福尼亚州接受治疗。

七名状况良好的船员和两名死亡船员的尸体已被转移到一艘中国籍船只上。目前尚无法获得这艘沉没的中国籍船只的详情。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。