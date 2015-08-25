美军高官称美国将很快向欧洲部署F-22战机

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿8月24日（记者 Andrea Shalal） - 美国空军部长詹姆斯（Deborah James）周一称，美国很快会向欧洲部署F-22战机。这是美国加大努力支持北约东欧成员国举措的一部分。

詹姆斯没有透露部署战机数量、日期和地点方面的详情，但称这与国防部长卡特近期呼吁对俄罗斯采取强有力的均衡措施相符合。

“我们及我们的欧洲盟友依然十分关注俄罗斯在乌克兰的军事活动，”詹姆斯在五角大楼的新闻发布会上称。“至于空军方面，部署F-22无疑是硬币偏强的一面。”

美国空军参谋长Mark Welsh James称， 在欧洲首次进行F-22战机训练部署，可令美国空军与欧洲的北约合作伙伴一起进行训练，以考验F-22战机与欧洲战机及其它先进战机相互沟通以及协同作战的能力。

詹姆斯称，该部署可令F-22战机飞行员获得更多有关欧洲地形的经验。美国空军之前在日本和韩国部署了F-22战机。

Welsh指出，这还会允许F-22战机进出在今后一些冲突中可能使用的基地。(完)