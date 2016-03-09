美国空军面临战机飞行员缺口--官员

路透华盛顿3月8日（记者 Idrees Ali） - 美国空军官员周二称，美国空军面临逾500名战机飞行员缺口，而且这样的缺口到2022年预计会扩大至逾800名。

根据数位空军官员在美国参议院军事委员会听证会上的声明，战机飞行员缺口源于现役战机中队数量减少。

“没有这些战机飞行员，空军将在继续提供其他军种力量依赖的制空权方面面临严重挑战。”这些空军官员在书面声明中称。

声明称，这样的缺口会影响空中行动专业技能，导致“战机飞行员的测试和训练经验逐步受到侵蚀”。

美国空军主管规划和需求的副参谋长霍姆斯（James Holmes）中将在听证会后对记者称，这样的缺口是战机中队数量减少导致的。战机中队一年培养大约4名有经验的战机飞行员。

目前美国空军有54个战机中队，1990-1991年海湾战争时期则有逾100个战机中队。

“剩下的现役战机中队不能培养足够多有经验的战机飞行员，来满足人员、测试及训练需求。”声明称。