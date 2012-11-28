奥巴马签署法案保护美国航空公司免缴欧盟碳排放税

全球主权债规模今年有望触及纪录新高44万亿美元--标普
路透伦敦2月24日 - 周五债信评级机构标普全球的估测显示，全球主权债规模今年有望触及新的纪录高位44万亿(兆)美元，尽管各国政府的年度借款略有下降。
路透华盛顿11月27日电(记者 Valerie Volcovici)---美国总统奥巴马周二签署法案，支持进出欧洲的美国航班免缴碳排放税。欧盟近期决定将碳排放税的徵收推迟一年。
该法案也是国会休会结束後首个在众院进行讨论的法案，9月曾在参院被一致通过。
有了这项法案，如果美国运输部长认为必要，可保护美国航空企业免受欧洲碳排放交易体系(ETS)的影响。
一些律师表示，该法案非比寻常，因它将阻止美国企业遵守另一个国家的法律。
白宫发言人克拉克·史蒂文斯表示：“奥巴马政府坚决致力於减少国内外民航产生的有害碳污染，但正如我们在很多场合所说，将欧盟ETS应用到非欧盟国家的航空企业上是实现上述目标的一种错误方式。”
他表示，奥巴马政府愿意在国际民航组织(ICAO)的框架下推动碳减排问题取得进展。
美国航空业主要的游说组织——美国航空协会(Airlines for America)赞扬奥巴马此举，并表示该组织也支持通过ICAO解决碳排放问题。该组织估计，若遵守欧盟法律，美国航空企业将於当前至2020年共付出31亿美元的额外成本。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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