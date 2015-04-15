美国商业航班有可能在飞行中遭黑客攻击--GAO

路透华盛顿4月14日 - 美国国会审计署（GAO）周二警告称，美国商业航班上使用机上无线娱乐系统的乘客可能令航班在飞行中遭遇黑客攻击。

GAO发布的新报告称，随着空中交通控制系统逐渐使用下一代技术，上述威胁是联邦航空局（FAA）必须解决的新生网络安全漏洞之一。

“机舱内的互联网连接应被视为飞机与包括潜在恶意行为者的外界世界之间的直接连接，”报告称。

FAA局长韦尔塔（Michael Huerta）认同GAO的报告，他称航空监管机构已经开始与包括国家安全局（NSA）在内的政府安全专家合作，以确定需要作出的改变。

“这样的威胁会继续演化，是我们需要优先考虑的事项，”韦尔塔向参议院一个监督小组称。

网络安全专家称，如果飞行控制系统和娱乐系统使用的是相同接线和路由器，飞机上旨在保护航空电子设备免受黑客攻击的防火墙则可能被破解。这些专家与GAO调查人员进行过交流。

一位网络安全专家称，被植入乘客访问过的网站的“病毒或恶意软件”，可能会为恶意攻击提供机会。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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