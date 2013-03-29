专家称应对超重航空旅客提高票价

路透3月28日 - 一名挪威经济学家建议，航空公司应对肥胖旅客多收取费用，称这样的做法在健康、金融和环境等方面均有裨益。

挪威松恩-菲尤拉讷大学学院（Sogn og FjordaneUniversity College）副教授巴塔（Bharat Bhatta）认为，航空公司应效仿其它交通运输工具的做法，根据重量和占用空间收费。

巴塔在《收益与定价管理杂志》（Journal of Revenueand Pricing Management）撰文写道：“就旅客而言，减轻体重，收费减少，这能给旅客带来净利益。”

“而从飞机角度，若旅客体重较轻，同样的机型就可以承载更多旅客，对航空公司有好处，”并且这还可减少燃油使用，有益于环境。

他提出了三种根据体重收费的航空定价模式。第一种是，根据旅客和行李重量收费，明确每磅收费多少，这样以重130磅（59公斤）和260磅（118公斤）的旅客为例，前者票价即为后者的一半。

第二种模式是设定固定基准费率，对体重较重的旅客加收费用。

巴塔最青睐的则是第三种模式，即体重在平均水平的旅客适用统一费率，体重低于特定限值的予以票价折让，高于限值的则加收费用。这样票价就可以分为三种：高、平均、低。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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