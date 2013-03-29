专家称应对超重航空旅客提高票价

全球金融：债市大鳄葛罗斯警告称，股市和垃圾债等资产对增长押注过度
路透纽约4月13日 - 债市投资大鳄葛罗斯(Bill Gross)周四提高了警告调门，他告诫投资者不要被诱惑买进股票、高收益垃圾债和其它资产，因为美国总统特朗普有可能无法实施那些旨在刺激经济增长的政策举措。
路透3月28日 - 一名挪威经济学家建议，航空公司应对肥胖旅客多收取费用，称这样的做法在健康、金融和环境等方面均有裨益。
挪威松恩-菲尤拉讷大学学院（Sogn og Fjordane University College）副教授巴塔（Bharat Bhatta）认为，航空公司应效仿其它交通运输工具的做法，根据重量和占用空间收费。
巴塔在《收益与定价管理杂志》（Journal of Revenue and Pricing Management）撰文写道：“就旅客而言，减轻体重，收费减少，这能给旅客带来净利益。”
“而从飞机角度，若旅客体重较轻，同样的机型就可以承载更多旅客，对航空公司有好处，”并且这还可减少燃油使用，有益于环境。
他提出了三种根据体重收费的航空定价模式。第一种是，根据旅客和行李重量收费，明确每磅（公斤）收费多少，这样以重130磅（59公斤）和260磅（118公斤）的旅客为例，前者票价即为后者的一半。
第二种模式是设定固定基准费率，对体重较重的旅客加收费用。
巴塔最青睐的则是第三种模式，即体重在平均水平的旅客适用统一费率，体重低于特定限值的予以票价折让，高于限值的则加收费用。这样票价就可以分为三种：高、平均、低。(完)
路透纽约4月13日 - 债市投资大鳄葛罗斯(Bill Gross)周四提高了警告调门，他告诫投资者不要被诱惑买进股票、高收益垃圾债和其它资产，因为美国总统特朗普有可能无法实施那些旨在刺激经济增长的政策举措。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。