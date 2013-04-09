维珍美国航空去年表现最佳 联合航空最差--研究

201012月29日年在纽约肯尼迪国际机场拍到的一架维珍航空的客机。 REUTERS/Jessica Rinaldi

路透4月8日 - 根据研究，维珍美国航空（Virgin America）被评为去年美国市场表现最佳的航空公司，联合航空（United Airlines）的表现则最差。

美国年度航空公司品质评价（AQR）研究显示，14家主要航空公司2012年的表现与历来最佳的2011年大致相仿。AQR根据美国交通部的数据对航空公司进行评分。

研究称，在评比的四个领域中，航空公司在航班准点率和行李托运两个方面有所改善，非自愿拒载率和客户投诉率则仍比较高。

行李托运方面，维珍美国航空的表现最佳，行李托运出错率为每1,000名乘客0.87件；美鹰航空（American Eagle）这方面的表现最差，行李托运出错率为每1,000名乘客5.80件。

航班准点率方面，Hawaiian Holdings(HA.O)旗下的夏威夷航空（Hawaiian Airlines）表现最好，Skywest Inc(SKYW.O)旗下的ExpressJet和AMR CorpAAMRQ.PK旗下的美国航空（American Airlines）表现最差。

夏威夷航空的航班准点率达93.4%，ExpressJet和美国航空的航班准点率则为76.9%。

研究显示，2012年每1,000名乘客的客户投诉率为1.43，较2011年的1.19上升。

14家航空公司中，去年只有三家的客户投诉率出现改善。隶属于美国联合大陆控股公司(UAL.N)的联合航空的客户投诉率最高，西南航空(LUV.N)的客户投诉率则最低。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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