航班威胁事件频发 美官员称或是“伊斯兰国”支持者所为

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透华盛顿5月27日 - 美国执法及安全官员周三称，过去两天发生了十几起使用美国机场或飞经美国空域的国际航班遭威胁的事件，而这些事件可能是“伊斯兰国”支持者所为。
但一位官员称，美国联邦调查局（FBI）没有确认谁是威胁国际航班事件的背后主谋，也没有直接指向武装分子的证据。
美国执法人员周一接到11起相关威胁电话，周二晚些时候又接到至少四次威胁电话。
上述官员称，威胁内容都很相似，来电者声称相关航班上有某种类型的化学武器，一些调查人员认为是“伊斯兰国”支持者所为。
这些官员还称，周二受到威胁的四架航班中，至少有一架是从洛杉矶离开的。他们没有透露其他航班的详情。
他们指出，周一的所有威胁似乎来自同一人。从巴黎起飞的法航22次航班在两架美国F-15战斗机的护送下飞抵纽约肯尼迪国际机场。
FBI发言人J. Peter Donald称，这架航班安全着陆，经检查没有乘客和机组人员报告的事故或隐患。
一位官员称，周一的相关威胁还针对进出纽瓦克、亚特兰大等美国其他机场以及来往欧洲、北美及南美其他城市之间的航班。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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