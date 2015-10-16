美国航空一架航班在德州因遇蜂群延误

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透达拉斯10月15日（记者 Marice Richter） - 美国航空（American Airlines）周四称，公司一架航班在达拉斯-沃思堡国际机场停靠时，因一群在机翼下聚集的蜜蜂而延误一个多小时。
此事发生在周三，在机翼下嗡嗡的蜂群是一名勤务人员发现的，涉及的飞机上没有蜜蜂。
该航空公司找来当地的一名养蜂人驱赶蜜蜂。
“不幸的是，养蜂人走了没多久，又有一群蜜蜂光顾这架客机，”美航发言人Andrea Huguely称。
美航又打电话叫这名养蜂人来驱赶蜜蜂。没有人被蛰。
“这不是我们第一次遇到蜂群，”Huguely说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透阿姆斯特丹8月9日 - 荷兰奥运代表团称，该国体操选手Yuri van Gelder在晋级吊环决赛后，彻夜外出饮酒，“严重”违反队内纪律，已经被驱逐出队。
路透里约热内卢8月8日 - 巴西人把足球迷式的激烈态度也带进了周一的里约奥运会赛场，他们疯狂地为本国运动员加油欢呼，同时对竞争对手毫不留情地起哄和嘲弄，这使那些不习惯这种“偏心眼”行为的奥运健儿感到很不舒服。