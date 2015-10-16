美国航空一架航班在德州因遇蜂群延误

(本文由路透中文网编译提供)

路透达拉斯10月15日（记者 Marice Richter） - 美国航空（American Airlines）周四称，公司一架航班在达拉斯-沃思堡国际机场停靠时，因一群在机翼下聚集的蜜蜂而延误一个多小时。

此事发生在周三，在机翼下嗡嗡的蜂群是一名勤务人员发现的，涉及的飞机上没有蜜蜂。

该航空公司找来当地的一名养蜂人驱赶蜜蜂。

“不幸的是，养蜂人走了没多久，又有一群蜜蜂光顾这架客机，”美航发言人Andrea Huguely称。

美航又打电话叫这名养蜂人来驱赶蜜蜂。没有人被蛰。

“这不是我们第一次遇到蜂群，”Huguely说。(完)