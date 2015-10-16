美国航空一架航班在德州因遇蜂群延误

南非汇市：兰特下跌，特朗普宣誓就职前风险胃纳减弱
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透达拉斯10月15日（记者 Marice Richter） - 美国航空（American Airlines）周四称，公司一架航班在达拉斯-沃思堡国际机场停靠时，因一群在机翼下聚集的蜜蜂而延误一个多小时。
此事发生在周三，在机翼下嗡嗡的蜂群是一名勤务人员发现的，涉及的飞机上没有蜜蜂。
该航空公司找来当地的一名养蜂人驱赶蜜蜂。
“不幸的是，养蜂人走了没多久，又有一群蜜蜂光顾这架客机，”美航发言人Andrea Huguely称。
美航又打电话叫这名养蜂人来驱赶蜜蜂。没有人被蛰。
“这不是我们第一次遇到蜂群，”Huguely说。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王琛
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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