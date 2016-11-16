美国俄克拉荷马市机场发生枪击致一人丧生 航班停飞

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透俄克拉荷马城11月15日 - 美国西南航空公司(Southwest Airlines)一名雇员周二在俄克拉荷马市的主要机场中弹身亡，当局暂停所有航班，并要求在场人员就地躲避，以便让警方搜索嫌疑人。
俄克拉荷马市警官Paco Balderrama对记者表示，此次枪击事件发生在该市威尔-罗杰斯世界机场的一个停车场内，事情起因还不得而知。
死者的身份已经确认为Michael Winchester，现年52岁。警方补充说，机场没有发生连续射击的情况。
“有一名嫌犯，”警方一位发言人对记者称。
“目前机场仍然关闭，我们准备将人员撤出机场，”俄克拉荷马城警方在推特(Twitter)上发文称。(完)
(编译 郑茵 审校 徐文焰)
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路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。