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时事要闻 | 2016年 11月 16日 星期三 08:02 BJT

美国俄克拉荷马市机场发生枪击致一人丧生 航班停飞

路透俄克拉荷马城11月15日 - 美国西南航空公司(Southwest Airlines)一名雇员周二在俄克拉荷马市的主要机场中弹身亡，当局暂停所有航班，并要求在场人员就地躲避，以便让警方搜索嫌疑人。

俄克拉荷马市警官Paco Balderrama对记者表示，此次枪击事件发生在该市威尔-罗杰斯世界机场的一个停车场内，事情起因还不得而知。

死者的身份已经确认为Michael Winchester，现年52岁。警方补充说，机场没有发生连续射击的情况。

“有一名嫌犯，”警方一位发言人对记者称。

“目前机场仍然关闭，我们准备将人员撤出机场，”俄克拉荷马城警方在推特(Twitter)上发文称。(完)

(编译 郑茵 审校 徐文焰)

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