美国出现不明呼吸道疾病 2人死亡

路透阿拉巴马州伯明翰5月22日（记者 Verna Gates） - 美国联邦和地方卫生当局正在调查一种不明呼吸道病症，上周以来在阿拉巴马州已有10人因该病症住院治疗，其中两人已死亡。

阿拉巴马州卫生官员Mary McIntyre称，初步检测显示不是禽流感，也不是任何已知流感病毒的新变异。有两名患者经检测对H1N1呈阳性反应。

McIntyre周三称，可能是耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（MRSA）这类细菌。但一名患者经检测对MRSA反应为阴性。

McIntyre说：“目前而言，一切皆有可能。我们正在做各种检测。”

她说，州卫生官员认为不太可能是去年起中东出现的新型冠状病毒，因为这些患者都没去过中东。实验室样本已送往疾控中心检测，预计疾控中心将在24小时内出报告。

卫生官员称，住院患者有发热、咳嗽、肺炎和呼吸短促等症状。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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