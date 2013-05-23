美国出现不明呼吸道疾病 2人死亡

民权组织起诉特朗普企业接受外国政府付款 特朗普予以否认
路透纽约1月23日 - 美国总统特朗普周一驳斥一项由数位知名宪法和道德律师对其提起的新诉讼，诉讼称特朗普允许他的酒店和其他生意接受外国政府的付款。
路透阿拉巴马州伯明翰5月22日（记者 Verna Gates） - 美国联邦和地方卫生当局正在调查一种不明呼吸道病症，上周以来在阿拉巴马州已有10人因该病症住院治疗，其中两人已死亡。
阿拉巴马州卫生官员Mary McIntyre称，初步检测显示不是禽流感，也不是任何已知流感病毒的新变异。有两名患者经检测对H1N1呈阳性反应。
McIntyre周三称，可能是耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（MRSA）这类细菌。但一名患者经检测对MRSA反应为阴性。
McIntyre说：“目前而言，一切皆有可能。我们正在做各种检测。”
她说，州卫生官员认为不太可能是去年起中东出现的新型冠状病毒，因为这些患者都没去过中东。实验室样本已送往疾控中心检测，预计疾控中心将在24小时内出报告。
卫生官员称，住院患者有发热、咳嗽、肺炎和呼吸短促等症状。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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