更新版 1-突发事件：阿拉斯加安克雷奇西北约121公里处发生5.8级地震

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
(更新震级并增加细节)
路透阿拉斯加安克雷奇6月24日 - 美国地质调查局(USGS)周三公布，阿拉斯加安克雷奇西北方向约75英里(121公里)处发生5.8级地震，震源深度为71英里(115公里)。
路透一目击者称，地震发生在下午，当时建筑物摇晃，持续15-20秒钟。安克雷奇是阿拉斯加最大的城市。
安克雷奇警方发言人士Anita Shell称，目前尚无伤亡报告。
USGS称，地震初步测为5.6级，后改为5.8级，不大可能导致伤亡。(完) (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)
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