阿拉斯加一火山喷发，影响部分航班

(本文由路透中文网编译提供)

路透阿拉斯加安克雷奇5月20日（记者 Yereth Rosen） - 科学家和地方官员周一称，巴甫洛夫火山（Pavlof Volcano）是阿拉斯加最活跃的火山之一，自上周以来喷射火山灰和熔岩，已导致一些航班取消，且影响到附近一些居民区。

阿拉斯加火山观测部门称，火山灰最高喷至2.2万英尺（6,700米），且火山喷发毫无减退的迹象。

虽然周一时火山灰喷射高度还不足以影响到亚洲和北美间航班，因其飞行高度至少3万英尺（9,150米），但主要服务于偏远村镇的区域航空公司还是受到了影响。

譬如阿拉斯加的航空公司PenAir就曾短暂停飞前往四个目的地的航班，等待火山灰消散。该航空公司的航班飞行高度一般介于1.5-2万英尺（4,500-6,000米），因此可能会遇上火山灰，具体要视风向而定。

阿拉斯加火山观测部门称，巴甫洛夫火山喷发可能加剧，那样的话火山灰可能会升到更高处。

在该火山东北48英里的村庄Nelson Lagoon，发现了火山灰的痕迹。之前在以渔业为主的小镇Sand Point，也发现了火山灰。(完)