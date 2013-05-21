阿拉斯加一火山喷发，影响部分航班

《汇市简讯》英镑/美元若收在30日移动均线切入位下方，将加速下跌
0812GMT * 英镑/美元在30日移动均线切入位1.2373上方整固 * 若最终跌破且日线收在该切入位下方，将加速下滑 * 可能测试30日波林格区间下档1.2126 * 虽然14日动能维持正面，但目前势头很微弱 * 我们仍在1.2475处做空，下看1.2120，停止位在1.2615 * 英镑/美元波林格图表 http://reut.rs/2oPF8x0 (完) (编译 艾茂林; 审校 李春喜)
(本文由路透中文网编译提供)
路透阿拉斯加安克雷奇5月20日（记者 Yereth Rosen） - 科学家和地方官员周一称，巴甫洛夫火山（Pavlof Volcano）是阿拉斯加最活跃的火山之一，自上周以来喷射火山灰和熔岩，已导致一些航班取消，且影响到附近一些居民区。
阿拉斯加火山观测部门称，火山灰最高喷至2.2万英尺（6,700米），且火山喷发毫无减退的迹象。
虽然周一时火山灰喷射高度还不足以影响到亚洲和北美间航班，因其飞行高度至少3万英尺（9,150米），但主要服务于偏远村镇的区域航空公司还是受到了影响。
譬如阿拉斯加的航空公司PenAir就曾短暂停飞前往四个目的地的航班，等待火山灰消散。该航空公司的航班飞行高度一般介于1.5-2万英尺（4,500-6,000米），因此可能会遇上火山灰，具体要视风向而定。
阿拉斯加火山观测部门称，巴甫洛夫火山喷发可能加剧，那样的话火山灰可能会升到更高处。
在该火山东北48英里的村庄Nelson Lagoon，发现了火山灰的痕迹。之前在以渔业为主的小镇Sand Point，也发现了火山灰。(完)
编译：朱淑珍 发稿：程芳
0812GMT * 英镑/美元在30日移动均线切入位1.2373上方整固 * 若最终跌破且日线收在该切入位下方，将加速下滑 * 可能测试30日波林格区间下档1.2126 * 虽然14日动能维持正面，但目前势头很微弱 * 我们仍在1.2475处做空，下看1.2120，停止位在1.2615 * 英镑/美元波林格图表 http://reut.rs/2oPF8x0 (完) (编译 艾茂林; 审校 李春喜)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
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