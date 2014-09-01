全球金属：美国法官驳回指控华尔街银行与贸易商串谋操纵铝价的诉讼

美国热股：摩根士丹利首季获利跳增74%，盘初急升近3%
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
“原告基本上今天就要拿出串谋的确凿证据，否则他们就不能继续尝试证明存在串谋行为，”巴尔的摩大学反垄断法学教授Robert Lande称。
这一裁决将让银行和贸易商松口气，但去年开始的质询让他们仍可能面临监管或司法部的处理。
这场争论也吸引欧美政界和监管部门的注意，包括司法部和商品期货交易委员会(CFTC)的监管机构去年开始针对操纵价格的指控展开调查。
法官称，商业终端用户和消费终端用户这两类原告没能证明存在垄断行为，不能再次就此起诉。
其他原告可以再次申诉。这些原告中包括购买铝用来制作饮料瓶和陈列柜等的“基层”购买者，他们的合约价格包括仓储费用；此外也包括手电筒制造商Mag Instrument和为报纸和绘图行业提供印刷平版的Agfa Corp。(完) (编译 白云/王丽鑫； 审校 徐文焰)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透4月19日 - 周三公布的行业数据显示，欧洲3月汽车销量增长11%，受前五大市场需求良好的提振，而丰田、菲亚特克莱斯勒和日产的销量都取得不错的增长。
道琼工业指数微升9.52点，或0.05%，至20,532.8点；标准普尔500指数涨8.2点，或0.35%，至2,350.39点；纳斯达克指数上扬26.44点，或0.45%，至5,875.91点。(完) (编译 母红; 审校 李军)