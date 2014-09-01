全球金属：美国法官驳回指控华尔街银行与贸易商串谋操纵铝价的诉讼

“原告基本上今天就要拿出串谋的确凿证据，否则他们就不能继续尝试证明存在串谋行为，”巴尔的摩大学反垄断法学教授Robert Lande称。

这一裁决将让银行和贸易商松口气，但去年开始的质询让他们仍可能面临监管或司法部的处理。

这场争论也吸引欧美政界和监管部门的注意，包括司法部和商品期货交易委员会(CFTC)的监管机构去年开始针对操纵价格的指控展开调查。

法官称，商业终端用户和消费终端用户这两类原告没能证明存在垄断行为，不能再次就此起诉。

其他原告可以再次申诉。这些原告中包括购买铝用来制作饮料瓶和陈列柜等的“基层”购买者，他们的合约价格包括仓储费用；此外也包括手电筒制造商Mag Instrument和为报纸和绘图行业提供印刷平版的Agfa Corp。(完) (编译 白云/王丽鑫； 审校 徐文焰)