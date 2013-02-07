2050年美国老年痴呆患者料增两倍

路透芝加哥2月6日（记者 Julie Steenhuysen） - 美国研究人员周三称，到2050年，65岁及以上的美国老年痴呆症患者数量料为1,380万，接近目前的三倍，因婴儿潮时代的人变老，老年痴呆症患者数量增加。

研究发布在《神经病学》期刊上，确认了之前的预测，并明确指出需要新的而且更好的方法治疗老年痴呆症。美国目前约有500万老年痴呆症患者，全球老年痴呆症患者数量为3,800万。

“我们的研究表明，迫切需要更多研究、治疗和预防策略，以减少老年痴呆症，”报告作者之一Jennifer Weuve说道。Weuve是芝加哥拉什大学医学中心的医学助理教授。

研究人员进行预测的数据来自芝加哥一个社区研究的数千名老年志愿者，并结合美国人口调查局的美国死亡率、教育以及目前和未来的人口预估数据。

研究人员预计，到2050年，美国老年痴呆症患者数量或达到1,380万，其中年龄在85岁及以上的老人约700万，2010年美国老年痴呆症患者数量为470万。

“预测的假设是目前没有办法治愈老年痴呆症，以及未来人们的寿命将延长，”美国国家卫生研究所下属的国家老龄化研究所的Dallas Anderson称。该机构与阿尔茨海默氏症协会一起为该研究提供资金。

“婴儿潮时代的人终于到了退休年龄，也到了风险最大的年龄。”（完）

编译：李富强 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。