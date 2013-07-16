推迟退休或有助于降低罹患老年痴呆概率--研究

(本文由路透中文网编译提供)

记者/Laila kearney

路透7月15日 - 最近针对近50万欧洲退休人员的一项调查显示，与60岁时退休的人员相比，推迟退休者更不容易罹患阿尔茨海默氏症和其他痴呆病症。

法国国家健康与医学研究院(INSERM)研究主管Carole Dufouil表示，调查研究了42.9万名法国退休人员的健康和保险记录，发现在超过平均退休年龄之后退休的被调查者中，罹患老年痴呆症的风险随推迟退休的年限逐年递减。

Dufouil在关于这项研究的声明中称：“我们的数据有力地证明，退休时年龄较大，罹患老年痴呆症的风险会明显下降，符合‘用进废退’的假设。”

INSERM发现，在65岁时退休的人罹患阿尔茨海默氏症的几率较60岁退休者要低14%。INSERM周一在波士顿阿尔茨海默氏症协会展示了这一发现。

研究还发现，员工每推迟一年退休，阿尔茨海默氏症出现的概率都会降低。

阿尔茨海默氏症协会科学倡议部门负责人Dean Hartley称，该研究对于理解通过推迟退休避免罹患老年痴呆症是个起点。

他说，这项研究似乎是对医疗专业人员有关老年痴呆症既有看法的一种拓展，但也提醒需要进行更多的相关研究。医疗专业人员认为，脑力和体力活动有助于避免老年人智力衰退。

“通过观察研究使你认识到，它们存在一种相关性，但是否真的存在因果关系仍不得而知。”Hartley表示，“需要作更多研究，以识别推迟退休令脑部产生了怎样的实际变化。”(完)