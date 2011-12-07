Kindle Fire购物过於便捷惹非议

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透12月6日电（记者 Mitch Lipka）---亚马逊(AMZN.O)的Kindle Fire平板电脑凭借低廉的价格成为今年购物季最受欢迎的产品之一，但是也招致很多儿童家长的非议，称其"一键购"功能令购物过於便捷。
此外，还有些与Kindle Fire被盗或遗失相关的忧虑：除非用户在设备闲置时锁定屏幕，并设置解锁密码，否则很容易被用於消费。
用户订购Kindle Fire後，其亚马逊账号信息将被预存入该设备，同时该产品拥有"一键购"功能。这意味着任何人都可以通过设备下单消费，无论预存的账号是不是他的。此外，订单生效前不会弹出确认提示，也不要求输入密码。
Kindle Fire定价199美元，意在扩大亚马逊产品的销量，因此购买过程非常简单。竞争对手Barnes and Noble(BKS.N)推出的Nook Tablet（249美元）定位不同，购买生效前要求用户确认。
亚马逊在回复路透的邮件中并未提及对"一键购"功能的担忧，但表示："我们已经向客户提供下载程序，家长可以由此限制儿童的购买行为。我们也在试图增加额外的家长控制功能。"
亚马逊还指出，产品预先注册没有问题。"客户希望Kindle Fire在到手前已经注册完毕，可以直接使用。如果客户不希望Kindle Fire预先注册完毕，可以在结账时选择‘gift'（礼品）。"（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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