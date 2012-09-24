美国政府痛斥CNN报导遇害大使日记

路透华盛顿9月22日电---美国国务院发言人莱因斯（Philippe Reines）周六严厉谴责美国有线电视新闻网(CNN)，抨击CNN罔顾已故美国驻利比亚大使史蒂文斯（Christopher Stevens）的家人反对，曝光史蒂文斯的日记。

美国驻利比亚班加西领事馆9月11日遇袭，史蒂文斯在事件中丧生。

莱因斯称，CNN从袭击现场拿走史蒂文斯的日记，罔顾其家人的意愿，在事件报道中引用了其日记内容。

莱因斯在声明中说：“从犯罪现场拿走遇害人的日记，阅读、抄录并在新闻部内部通过电子邮件传阅，而等到他们的好奇心完全得到满足後，才想起告知（遇害者）家人和政府，这是什麽人的行径？要知道，这名遇害人和其他三名遇难者效力于我们的国家。”

CNN回应称，最初报道中没有提到这本日记的存在，是为了尊重史蒂文斯的家人，但最终“认为日记中提到的一些事需要全面报道”。

CNN通过电子邮件发给路透的书面声明中说：“我们认为，公众有权知道CNN从各个渠道获得的信息，包括班加西袭击事件发生前关於恐怖威胁的担忧和警告，这些信息现在令外界质疑国务院为何没有更好地保护史蒂文斯大使以及其他美国公民。可能现在真正的问题是，为什麽国务院现在攻击CNN。”

莱因斯指出，CNN工作人员数次致电史蒂文斯家人，询问能否报道日记内容，而史蒂文斯家人多次表示家人想先看看日记。

莱因斯说：“但史蒂文斯家人从未得到这个机会。我猜CNN的自控力也就能持续四天，随後他们就报道了日记内容，完全就因为他们自己想这麽做。”（完）

编译：李富强 发稿：朱淑珍

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