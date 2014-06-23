独家：美国调查炭疽菌事故 实验室负责人被调离职务

路透亚特兰大/芝加哥6月23日（记者 Hilary Russ/Julie Steenhuysen） - 消息人士告诉路透，美国疾病控制与预防中心（CDC）生物恐怖快速反应和先进技术实验室（Bioterror Rapid Response and Advanced Technology Laboratory）负责人法瑞尔（Michael Farrell）被调离职务，因该实验室研究人员未适当对细菌进行灭活，导致数十名科研人员可能接触到了炭疽菌。

CDC两名未获授权对媒体发言的科学家告诉路透，当前CDC正在调查这起事件，法瑞尔被调离职务。

此次炭疽菌事件导致CDC在亚特兰大多达84名工作人员不得不接种炭疽疫苗或使用具已知副作用的强力抗生素。

CDC发言人斯金纳（Tom Skinner）不愿就法瑞尔事宜置评。记者试图通过电话或电子邮件联系法瑞尔，均未获回复。

斯金纳称，周五CDC召集工作人员会议，邻近受影响区域的实验室工作人员抱怨称，此次炭疽菌事件6月13日被发现后，他们未被及时告知相关信息。

CDC主任弗里登（Thomas Frieden）周五发电子邮件给员工，为未及时在CDC内部更广范围内传达该事件而致歉。

据CDC称，此前生物恐怖快速反应和先进技术实验室尝试一种灭活炭疽菌的新方法，后来将处理后的样本交给了另外两个安全级别较低的实验室使用。

斯金纳周日表示，当时炭疽菌样本送去时放在封闭的试管中，后来接收样本的工作人员摇动试管，把盖子取了下来，这令人担心活性炭疽菌可能进入了空气中。

路透接触的这两名CDC科学家均认为，相关科研人员感染炭疽菌的风险非常低，因为从生物恐怖快速反应和先进技术实验室送走的炭疽菌非常少。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王琛

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