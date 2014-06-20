独家：75名美国政府科学家或接触到活性炭疽菌

(本文由路透中文网编译提供)

路透6月19日(记者 Julie Steenhuysen) - 美国疾病控制与预防中心(CDC)周四称，多达75名在亚特兰大美国联邦政府实验室工作的科学家可能接触到了活性炭疽菌，目前正接受防止感染的治疗。

此事起因可能是由于在亚特兰大一所高级别生物安全实验室工作的研究人员未适当对细菌进行灭活，后来将可能带有活性菌的样本送至安全级别较低的实验室，而这些实验室不具备处理活性炭疽菌的功能。

CDC环境健康和安全合规办公室主任米尚(Paul Meechan)表示，该机构6月13日发现了这一潜在风险，立刻着手联系在相关实验室工作的科研人员，因他们或许在不知情的情况下接触过活性炭疽菌。

“目前还没有工作人员出现感染炭疽菌的症状。”

米尚表示，CDC正在进行内部调查，以查明事故原因。他并透露，如果有必要，将采取纪律措施。

他说目前还不能确定此事是意外还是有意为之。他说所有从事细菌灭活的工作人员都在一间生物安全实验室工作，都通过了安全审核。

他表示，通常炭疽菌感染的潜伏期是5至7天，但也有记录显示曾有潜伏期长达60天左右的病例。

他说，最多有7名研究人员可能直接接触到了活性炭疽菌，但CDC尽量扩大安全检疫范围，以确保该机构内所有可能曾进过相关实验室的工作人员都接受预防治疗。

约有75人在接受为期60天的治疗，包括使用抗生素环丙沙星以及注射炭疽疫苗。（完）