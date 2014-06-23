《独家新闻》美国调查炭疽菌事故 实验室负责人被调离职务

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
(本文由路透中文网编译提供)
路透亚特兰大/芝加哥6月23日（记者 Hilary Russ/Julie Steenhuysen） - 消息人士告诉路透，美国疾病控制与预防中心（CDC）生物恐怖快速反应和先进技术实验室（Bioterror Rapid Response and Advanced Technology Laboratory）负责人法瑞尔（Michael Farrell）被调离职务，因该实验室研究人员未适当对细菌进行灭活，导致数十名科研人员可能接触到了炭疽菌。
CDC两名未获授权对媒体发言的科学家告诉路透，当前CDC正在调查这起事件，法瑞尔被调离职务。
此次炭疽菌事件导致CDC在亚特兰大多达84名工作人员不得不接种炭疽疫苗或使用具已知副作用的强力抗生素。
CDC发言人斯金纳（Tom Skinner）不愿就法瑞尔事宜置评。记者试图通过电话或电子邮件联系法瑞尔，均未获回复。
斯金纳称，周五CDC召集工作人员会议，邻近受影响区域的实验室工作人员抱怨称，此次炭疽菌事件6月13日被发现后，他们未被及时告知相关信息。
CDC主任弗里登（Thomas Frieden）周五发电子邮件给员工，为未及时在CDC内部更广范围内传达该事件而致歉。
据CDC称，此前生物恐怖快速反应和先进技术实验室尝试一种灭活炭疽菌的新方法，后来将处理后的样本交给了另外两个安全级别较低的实验室使用。
斯金纳周日表示，当时炭疽菌样本送去时放在封闭的试管中，后来接收样本的工作人员摇动试管，把盖子取了下来，这令人担心活性炭疽菌可能进入了空气中。
路透接触的这两名CDC科学家均认为，相关科研人员感染炭疽菌的风险非常低，因为从生物恐怖快速反应和先进技术实验室送走的炭疽菌非常少。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王琛
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
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* 更正：标题及内文第一段因英文原文有误，应更正为...升向近“七周”高位，非“ 三周” 路透悉尼4月26日 - 美国玉米周三连续第三个交易日上涨，升向近七周高位，因中西部 降雨预报令人担心种植进度进一步推迟。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力玉米期货上涨0.5%至每蒲式耳3.73-3/4美元。上日 上涨1.7%，且盘中高见3月8日以来最高点每蒲式耳3.74-3/4美元。 主力大豆期货上涨0.3%至每蒲式耳9.67-3/4美元，周二收跌0.7%。 主力小麦期货合约涨0.5%至每蒲式耳4.29美元，周二收高近2%。 美国农业部估测，截至周日美国玉米种植完成率为17%，远低于上季的28%，也略低于五 年平均水平18%。 但大豆种植估计完成了6%，高于3%的平均水平。 分析师称，预报未来几日将有雨水天气，气温下降，这或将使玉米种植进度落后于平均 水平，可能最终会使更多耕地改种大豆。 美国小麦期货走高，因美元走软提升了美国出口需求增加的希望。慢于正常播种速度的