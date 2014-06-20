焦点：美国“黑色星期五”炭疽惊魂

路透芝加哥6月20日（记者 Julie Steenhuysen） - 6月13日、星期五，对美国疾病控制与预防中心(CDC)环境健康和安全合规办公室主任米尚(Paul Meechan)而言，这恐怕是他短期内难以忘怀的日子。

上周五晚，美国CDC的生物恐怖主义研究人员发现，他们之前误将活性炭疽菌交给了另外两个安全级别较低的实验室的研究人员，而他们原以为送过去的是没有毒性的灭活病菌样本。

最初的安全纰漏发生在CDC的生物恐怖快速反应和先进技术实验室（BioterrorRapid Response and Advanced Technology），这个实验室安全级别很高，正尝试一种灭活炭疽菌的新方法，用化学物质而非放射进行灭活。

米尚接受采访时称，有最多75名政府科学家可能因此接触到了活性炭疽菌。CDC周四最先向路透披露了此事。

米尚透露，生物恐怖快速反应和先进技术实验室的科学家此前在准备一种非常危险的炭疽菌株，供两个安全级别较低的CDC实验室使用，分别是生物技术核心实验室（Biotechnology CoreFacility）和特殊细菌学参照实验室（Special Bacteriology Reference Laboratory）。

这些实验室在试验如何更迅速地辨别物质和粉末中的炭疽菌。

米尚说：“那样如果发生生物恐怖主义事件，我们就可以更快地作出判断了。”

他称，当时生物恐怖快速反应和先进技术实验室利用一种新流程对炭疽菌样本进行净化，但这种方法尚未经过许多试验。他们为了检测效果，取了一个他们认为已经灭活的炭疽菌样本，放到琼脂平皿上，看细菌是否生长。

“他们等了24个小时，看了看培养皿，没看到任何生长迹象。他们就推测其是安全的。”

科研人员将载玻片带到了两个安全级别较低的实验室，供后者进行新的试验。后来试验未见效果，过了一周，其中一个实验室要求提供更多的灭活样本。

到那个时候，生物恐怖快速反应和先进技术实验室才发现，他们将琼脂平皿在培养箱里又放了一周。

他们正想把这些琼脂平皿处理掉，却在其中一个琼脂平皿发现生长迹象。他说：“他们发现，生长的是炭疽菌。”

这时科学家才意识到他们之前送走的样本可能含有活性炭疽菌。在前述两个低安全级别实验室工作的人员安全防范措施较弱，不大可能戴着防毒面具，因此感染的风险较高。

据米尚称，生物恐怖快速反应和先进技术实验室立即撤回样本，并联系曾处理过样本的工作人员。这是在6月13日，周五的晚上，不折不扣的“黑色星期五”。

米尚说，他们那晚联系了一些实验室工作人员，后来约见管理人员，并利用电子监控和出入卡数据，来判断哪些人可能进过这两个对样本进行试验的实验室。

CDC联系了所有经查证的个人，这些人员接受了抗生素治疗并注射疫苗。

目前尚未报告有感染病例。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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