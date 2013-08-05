美国个股：美国政府推翻ITC对部分苹果iPad和iPhone机型的禁令

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透华盛顿8月3日 - 美国奥巴马政府已经推翻美国国际贸易委员会(ITC)对部分老款iPad和iPhone的销售禁令，否定了原有裁决。在三星电子 和苹果 的长期专利之争中，原有裁决对前者有利。
ITC在6月禁止进口或销售由美国电话电报公司 经销的iPhone 4、iPhone 3GS、iPad 3G和iPad 2 3G，称这些设备侵犯了三星的专利权。
美国贸易代表傅洛曼周六否决了该禁令，表示他的决定部分是基于“对美国经济的竞争状况以及美国消费者的影响”。他称三星可以继续通过法院上诉。
三星称对禁令取消表示“失望”，并在一份声明中表示，“ITC的裁决正确地反映了三星一直真诚地进行磋商，而苹果仍旧不愿意获取专利许可。”
苹果对禁令取消表示欢迎，并称赞政府“支持创新”。它还称“三星以这种方式滥用专利权机制是不对的。”
ITC的这一禁令具体针对的是三星通过3G无线技术允许设备同时和正确地传输多项服务的技术专利。
这类专利被称为“标准关键专利”，涵盖必须用于满足行业机构设定标准的技术。
傅洛曼周六称，ITC应该全面审视其有关标准关键专利的裁决对公共利益的影响。(完) (编译 朱晓军；审校 张明钧)
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路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。