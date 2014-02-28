美国海军希望扩大在北极的势力

路透华盛顿2月27日(记者 Andrea Shalal) -美国海军正计划如何在2020年左右开始扩展其在北极的势力，因为有迹象显示，北极地区的冰盖一旦以超乎预期的速度融化，这很可能会引发更多的交通流量、渔业和矿产资源开采。

美国海军少将乔纳森·怀特(JonathanWhite)表示：“我们不认为我们要在那里作战，但我们必须做好准备。”乔纳森是美国海军首席海洋学家，并主管美国海军的气候变化工作组。

“我们不希望当需要美国海军在那里行动的时候，得到的回答是‘抱歉，我们去不了’的情况出现。”

美国海军本周发布了“大幅”更新的北极路线图。此前根据对大量数据的详细分析显示，北极季节性的冰盖正在以快于预期的速度消失。

文件称，白令海峡预计在2020年前每年约有160天无冰期，北海航道在2025年料将有45天无冰期。

文件还把重点放在与其他北极圈国家以及美国海岸警卫队的合作上。

美国海军下月将举行潜水艇演习，并计划参加今年夏天与挪威和俄罗斯军队进行的联合训练演习。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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