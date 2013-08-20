美国中情局首次承认存在“51区”

(本文由路透中文网编译提供)

路透8月16日 - 美国乔治华盛顿大学国家安全专家给UFO爱好者同时带来了好消息和坏消息，美国政府终于确认在内华达州存在“51区”，但是没有提及外星人或外星飞船。

在新解密的有关U-2侦察机项目的中情局（CIA）史料中，美国政府承认在拉斯维加斯西北大约130公里存在被称为“51区”的一处神秘飞行试验场。

为了回应乔治华盛顿大学专家提出的查询档案请求，中情局揭开了“51区”的神秘面纱。之前数十年来，这个试验场笼罩在极度神秘中，有阴谋论称政府在此进行UFO和针对外星飞船的实验。

该大学国家安全档案馆将这份400页的中情局史料公开发布到网络上，其中包括官方首次提及“51区”，也被称为格鲁姆湖（Groom Lake），这是中情局在上世纪50年代为试飞U-2高空侦察机兴建的场地。

资深史料研究专家Jeffrey Richelson称，随后在那里试飞的其他高度保密的飞机还包括A-12超音速侦察机和F-117隐形对地攻击机。Richelson于2005年向中情局提出了U-2史料查询请求。

他告诉路透记者，“这是高层第一次决定承认‘51区’的说法及其具体位置，。”

中情局对上述披露没有置评。

“研究中情局的读者会发现，中情局有时会在内华达被称为‘51区’的试验场测试U-2和A-12，”中情局发言人Edward Price说道。“但读者找不到任何与科幻小说中外星人或其他阴谋论相关的信息。”

Richelson表示，中情局的文件没有提到任何外星飞船的说法。但是他指出，有一个段落谈到了U-2和不明飞行物的关系：“人们看到U-2时，它们异常神秘且飞行高度极高，人们并不知道那是什么，以此来看，他们成了UFO。”（完）