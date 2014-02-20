美国三岁女童成为门萨小会员 智商超160

路透美国凤凰城2月19日 - 美国亚利桑那州三岁女童阿莱克西斯·马丁（Alexis Martin）已经成为门萨会员，她甚至还没有上幼儿园。

凤凰城当地一家电视台报道称，生活在Queen Creek郊区的阿莱克西斯凭借超过160的智商，成为高智商协会门萨俱乐部在亚利桑那州年龄最小的会员。

她的父亲伊恩·马丁表示，在标准智商测试中，阿莱克西斯的得分排在全世界前百分之二人口之内，符合入会条件。阿莱克西斯目前在阅读小学五年级水平的读物，并使用父母的iPad自学西班牙语。

伊恩在接受当地电视台ABC15的采访时表示，家人在阿莱克西斯一岁时就发现女儿与众不同。

“她能够背出上一个晚上的睡前故事，”他对ABC15说道。“她不仅能背出来，而且一字不差。”

伊恩表示，阿莱克西斯的特殊天赋让人称奇。她在两岁时开始阅读。

路透周三未能联系到伊恩置评。

门萨的发言人表示，阿莱克西斯是美国3,300名18岁以下门萨会员之一，而全美还有5.6万名成人会员。（完）

编译：王凤昌 发稿：王琛

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